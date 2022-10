Інтер проведе переговори з представниками захисника Мілана Шкриняра.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Міланський клуб готовий запропонувати підвищення зарплати до 6,5 млн євро на рік, щоб спробувати втримати гравця, який з наступного сезону може стати новим капітаном команди.

