Головне
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 299
Будівельник переміг Бріндізі у 1 турі Кубка Європи ФІБА
Вчора 23:40 117
Прометей переміг Літкабеліс у 1 турі Єврокубку
Вчора 21:00 182
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Вчора 18:30 1888
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Вчора 13:44 902
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Вчора 11:11 325
Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено
Вчора 09:10 480
Зубков: Мадридці тепер мої клієнти
Вчора 08:37 575
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря
Вчора 08:25 856
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Вчора 08:09 760
Прямі трансляції

Реал стане останнім клубом у кар'єрі Крооса

Вчора 23:01 148 0
Кроос грає за королівський клуб з літа 2014 року
Реал стане останнім клубом у кар'єрі Крооса
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос планує завершити кар'єру у мадридському клубі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі невідомо, станеться це у 2023 році, після завершення поточного контракту, чи у 2024 році після продовження.

Незабаром сторони почнуть перемовини щодо можливого нового контракту. Відносини між гравцем та клубом чудові.

Кроос грає за клуб з літа 2014 року.

Раніше Шахтар втратив перемогу над Реалом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Реал 1:1: огляд матчу Шахтар - Реал 1:1: огляд матчу 1219
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 3248
Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО 1345
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 1888
Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря Йовичевич: Пишаюся гравцями Шахтаря 856
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo 902
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20725
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15405 2
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13907
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179204 6
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43124
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14972