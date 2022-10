Півзахисник Реала Тоні Кроос планує завершити кар'єру у мадридському клубі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі невідомо, станеться це у 2023 році, після завершення поточного контракту, чи у 2024 році після продовження.

Незабаром сторони почнуть перемовини щодо можливого нового контракту. Відносини між гравцем та клубом чудові.

