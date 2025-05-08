Все вирішить менталітет: чемпіон світу про реванш Усик – Дюбуа

Володар поясу IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший вважає, що у реванші Олександра Усика з Даніелем Дюбуа вирішальний фактор зіграє психологічна стійкість боксерів.

Цитує Юбенка talkSPORT.

"Дюбуа зараз на підйомі, у минулому бою він переміг Ентоні Джошуа. Усик також має хорошу серію перемог. Думаю, у цьому бою все вирішить менталітет. У минулому бою обидва проявили певну психологічну слабкість. Усик взяв трихвилинну паузу після удару, який одні вважали забороненим, інші – ні. Дюбуа зламався під тиском одразу ж після цього. Тому, як на мене, все вирішить те, хто з них зможе витримати психологічно", – сказав Юбенк.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.