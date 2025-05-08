Світоліна у боротьбі вийшла у третє коло турніру в Римі

Еліна Світоліна (14) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому для себе матчі другого раунду змагань вона обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(2).

Старт матчу першій ракетці України не вдався. Світоліна програла дві перші свої подачі, у відповідь зробивши один брейк. Більше в Еліни стало виходити, починаючи з рахунку 1:3. Їй вдалося вирівняти становище, потім повести 5:4 і з другого сет-пойнту прийняти на партію.

Другий сет Світоліна розпочала значно впевненіше, і, хоч на своїх подачах було непросто, повела 3:0 та 4:1. Мабуть, наша тенісистка зарано повірила в перемогу, бо стала припускатися дивних помилок і програла чотири гейми поспіль.

Бузас Манейро вийшла подавати на другу партію, і вже в неї десь затремтіли руки. Світоліна зрівняла рахунок, а невдовзі гра перейшла на тай-брейк. Тут уже перевага Еліни виглядала очевидною. Вона взяла перші шість розіграшів і довела справу до перемоги – 7:6(2).

In control 🎮@ElinaSvitolina shines in Rome after defeating Bouzas Manerio in straight sets 6-4, 7-6(2). #IBI25 pic.twitter.com/hnB231vD36 — wta (@WTA) May 8, 2025

За матч Еліна 4 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 8 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Друге коло, 8 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:4, 7:6(2)

Це був третій поєдинок суперниць, українка виграла всі матчі у двох партіях. Востаннє опонентки зустрічалися три тижні тому у чвертьфіналі турніру в Руані.

У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з американкою Гейлі Баптист (90).

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Римі вийшла Марта Костюк, яка розгромила філіппінку Александру Еалу. Даяна Ястремська поступилася у стартовому матчі росіянці Анастасії Потаповій.