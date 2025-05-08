Побив 32-річний рекорд: Твердохліб – рекордсмен Кривбасу за кількістю голів за сезон

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб оновив клубний рекорд за кількістю забитих голів впродовж одного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні Твердохліб відзначився голом у ворота Лівого берега у перенесеному матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. Цей м'яч став 13-м у поточному сезоні.

Таким чином півзахисник "червоно-білих" перевершив досягнення Ігоря Ніченка, яке трималося 32 роки – з першого сезону виступів клубу в еліті українського футболу.

Бомбардири Кривбаса

2024/25: Єгор Твердохліб – 13*

1992/93: Ігор Ніченко – 12

2006/07: Васіл Гігіадзе – 11

1995/96: Роман Григорчук – 10

1999/00: Геннадій Мороз – 10

2012/13: Олексій Антонов, Сергій Самодін – 10

Напередодні повідомлялося, що захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.