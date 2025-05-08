Побив 32-річний рекорд: Твердохліб – рекордсмен Кривбасу за кількістю голів за сезон
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб оновив клубний рекорд за кількістю забитих голів впродовж одного сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Напередодні Твердохліб відзначився голом у ворота Лівого берега у перенесеному матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. Цей м'яч став 13-м у поточному сезоні.
Таким чином півзахисник "червоно-білих" перевершив досягнення Ігоря Ніченка, яке трималося 32 роки – з першого сезону виступів клубу в еліті українського футболу.
Бомбардири Кривбаса
- 2024/25: Єгор Твердохліб – 13*
- 1992/93: Ігор Ніченко – 12
- 2006/07: Васіл Гігіадзе – 11
- 1995/96: Роман Григорчук – 10
- 1999/00: Геннадій Мороз – 10
- 2012/13: Олексій Антонов, Сергій Самодін – 10
Напередодні повідомлялося, що захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.