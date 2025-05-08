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Топові клуби Серії А зацікавились вінгером Арсенала

Олексій Мурзак — 8 травня 2025, 20:52
Топові клуби Серії А зацікавились вінгером Арсенала
Леандро Троссар
Getty Images

Три італійські топклуби націлилися на трансфер вінгера Арсенала Леандро Троссара.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформаціюєю, за ситуацією навколо гравця "канонірів" уважно спостерігають Наполі, Мілан та Ювентус.

Відомо, що 30-річний бельгієць також привернув увагу декількох клубів з Англійської Прем'єр-ліги.

Зазначається, що Арсенал незабаром мають розпочати переговори щодо продовження контракту з вінгером, якого вони підписали в січні 2023 року з Брайтона за 24 мільйони євро. Його чинна угода з клубом діє до літа 2026 року.

У поточному сезоні Троссар забив 10 голів і віддав 8 асистів у 53 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Його вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, Арсенал вдруге програв ПСЖ та за сумою двох матчів вилетів у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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