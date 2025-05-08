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Пасуюча жіночої збірної України продовжила контракт з чемпіоном Казахстану

Олексій Мурзак — 8 травня 2025, 20:29
Пасуюча жіночої збірної України продовжила контракт з чемпіоном Казахстану
Дар’я Шаргородська
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Пасуюча жіночої збірної України з волейболу Дар’я Шаргородська продовжила контракт з чемпіоном Казахстану Жетису ще на один сезон.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

В сезоні 2024-2025 разом із казахстанським клубом українка виграла одразу чотири трофеї: Кубок Казахстану, Суперкубок, національний чемпіонат, а також Лігу чемпіонів Азії.

У фіналі останнього турніру Жетису переграв представниць Південної Кореї, і Шаргородська була визнана найкращою пасуючою турніру.

Крім цього, Дар’я також отримала індивідуальні нагороди в сезоні: MVP Суперкубка Казахстану, найкраща зв’язуюча чемпіонату Казахстану, а також найкраща зв’язуюча клубного чемпіонату Азії.

В ході спортивної кар’єри Шаргородська виступала у Хіміку (Южний), Аланті (Дніпро) та СК Прометей (Дніпро).

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до Ліги націй-2025.

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