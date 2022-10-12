Президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту

Джерело - Чемпіон.
Призначення головним тренером ПСЖ Крістофа Гальтьє - рішення не президента французького клубу Нассера Аль-Хелайфі.
Про це повідомляє L'Équipe.
Аль-Хелайфі хотів призначити на цю посаду замість Маурісіо Почеттіно колишнього гравця ПСЖ та тренера команди U-19 Тіаго Мотту, який зараз тренує Болонью.
Призначення Гальтьє - це вибір футбольного радника ПСЖ Луїша Кампуша.
🚨 Christophe Galtier was not Nasser Al-Khelaïfi's choice to succeed Mauricio Pochettino this summer. It was Luis Campos' choice.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 12, 2022
The president of PSG wanted to bring in Thiago Motta.
(Source: @lequipe) pic.twitter.com/3eW3to6v6L
Раніше повідомлялося, що спортивний директор хоче залишити ПСЖ.