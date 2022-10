Президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту

Призначення головним тренером ПСЖ Крістофа Гальтьє - рішення не президента французького клубу Нассера Аль-Хелайфі.

Про це повідомляє L'Équipe.

Аль-Хелайфі хотів призначити на цю посаду замість Маурісіо Почеттіно колишнього гравця ПСЖ та тренера команди U-19 Тіаго Мотту, який зараз тренує Болонью.

Призначення Гальтьє - це вибір футбольного радника ПСЖ Луїша Кампуша.

