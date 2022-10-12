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Президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту

Сьогодні 18:01 213 0
Крістоф Гальтьє - вибір Кампуша
Президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Призначення головним тренером ПСЖ Крістофа Гальтьє - рішення не президента французького клубу Нассера Аль-Хелайфі.

Про це повідомляє L'Équipe.

Аль-Хелайфі хотів призначити на цю посаду замість Маурісіо Почеттіно колишнього гравця ПСЖ та тренера команди U-19 Тіаго Мотту, який зараз тренує Болонью.

Призначення Гальтьє - це вибір футбольного радника ПСЖ Луїша Кампуша.

Раніше повідомлялося, що спортивний директор хоче залишити ПСЖ.

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