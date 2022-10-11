Реал може повернути Тобіаса в Шахтар

Мадридці вагаються в повноцінному трансфері бразильця

Джерело - Relevo.

Орендований у Шахтаря захисник Вінісіус Тобіас може залишити Реал в кінці сезону.

Про це повідомляє журналіст Relevo Серхіо Сантос.

У "вершкових" є опція викупу 18-річного гравця за 18 млн євро, але мадридський клуб вагається, чи варто це робити.

Тобіасом задоволені у команді, але ціна вважається високою за гравця його віку, який досі займає місце у складі для футболістів без паспорта Євросоюзу.

Також Реал бере до уваги конкуренцію, яка існує на позиції бразильця.

Рішення про подальшу долю футболіста буде прийнято в кінці сезону.