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Реал може повернути Тобіаса в Шахтар

Сьогодні 08:51 352 0
Мадридці вагаються в повноцінному трансфері бразильця
Реал може повернути Тобіаса в Шахтар
#Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - Relevo.

Орендований у Шахтаря захисник Вінісіус Тобіас може залишити Реал в кінці сезону.

Про це повідомляє журналіст Relevo Серхіо Сантос.

У "вершкових" є опція викупу 18-річного гравця за 18 млн євро, але мадридський клуб вагається, чи варто це робити.

Тобіасом задоволені у команді, але ціна вважається високою за гравця його віку, який досі займає місце у складі для футболістів без паспорта Євросоюзу.

Також Реал бере до уваги конкуренцію, яка існує на позиції бразильця.

Рішення про подальшу долю футболіста буде прийнято в кінці сезону.

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