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Сассуоло та Удінезе цікавляться Трубіним

Сьогодні 14:26 98 0
Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон
Сассуоло та Удінезе цікавляться Трубіним
#Сассуоло, #Анатолій Трубін, #Удінезе, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів двох клубів італійської серії А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавляться Сассуоло та Удінезе. Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон.

21-річний воротар в поточному сезоні провів 8 матчів за Шахтар в усіх турнірах. Він пропустив 6 голів та 3 рази відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Реал та Ювентус цікавляться Мудриком.

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