Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів двох клубів італійської серії А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавляться Сассуоло та Удінезе. Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон.

21-річний воротар в поточному сезоні провів 8 матчів за Шахтар в усіх турнірах. Він пропустив 6 голів та 3 рази відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Реал та Ювентус цікавляться Мудриком.