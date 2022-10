Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів двох клубів італійської серії А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцем цікавляться Сассуоло та Удінезе. Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон.

#Sassuolo and #Udinese are monitoring #Shakhtar’s goalkeeper Anatoliy #Trubin (born in 2001) for the next season. #transfers