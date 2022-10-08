Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів двох клубів італійської серії А.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Гравцем цікавляться Сассуоло та Удінезе. Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон.
#Sassuolo and #Udinese are monitoring #Shakhtar’s goalkeeper Anatoliy #Trubin (born in 2001) for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2022
21-річний воротар в поточному сезоні провів 8 матчів за Шахтар в усіх турнірах. Він пропустив 6 голів та 3 рази відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Реал та Ювентус цікавляться Мудриком.