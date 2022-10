Севілья звільнила головного тренера команди Хулена Лопетегі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставника було звільнено після поразки від Боруссії Дортумнд у Лізі чемпіонів (1:4).

Лопетегі тренував Севілью з червня 2019 року та привів команду до тріумфу у Лізі Європи.

ℹ️ Julen Lopetegui has been relieved of his duties.