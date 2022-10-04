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Бордо з асистом Ігнатенка переміг Лаваль

Сьогодні 08:10 194 0
Бордо лідирує у Лізі 2
Бордо з асистом Ігнатенка переміг Лаваль
#Бордо

Джерело - Чемпіон.

Бордо у 10 турі Ліги 1 переграло Лаваль (2:1).

Український півзахисник Данило Ігнатенко відзначився гольовою передачею вже на 5-й хвилині зустрічі. У середині другого тайму Данило отримав від арбітра попередження.

Нинішнього сезону на рахунку українця відтепер 9 матчів за Бордо, в яких він забив 1 гол і зробив 1 асист.

Бордо з 20 очками займає 1 місце у таблиці Ліги 2.

Чемпіонат Франції - Ліга 2

10 тур, 03 жовтня

Лаваль – Бордо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Маджа, 1:1 - 56  Маджіотті, 1:2 - 70  Еліс

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