Бордо з асистом Ігнатенка переміг Лаваль

Джерело - Чемпіон.
Бордо у 10 турі Ліги 1 переграло Лаваль (2:1).
Український півзахисник Данило Ігнатенко відзначився гольовою передачею вже на 5-й хвилині зустрічі. У середині другого тайму Данило отримав від арбітра попередження.
Нинішнього сезону на рахунку українця відтепер 9 матчів за Бордо, в яких він забив 1 гол і зробив 1 асист.
Бордо з 20 очками займає 1 місце у таблиці Ліги 2.
Чемпіонат Франції - Ліга 2
10 тур, 03 жовтня
Лаваль – Бордо 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 5 Маджа, 1:1 - 56 Маджіотті, 1:2 - 70 Еліс