Бордо з асистом Ігнатенка переміг Лаваль

Бордо лідирує у Лізі 2

Джерело - Чемпіон.

Бордо у 10 турі Ліги 1 переграло Лаваль (2:1).

Український півзахисник Данило Ігнатенко відзначився гольовою передачею вже на 5-й хвилині зустрічі. У середині другого тайму Данило отримав від арбітра попередження.

Нинішнього сезону на рахунку українця відтепер 9 матчів за Бордо, в яких він забив 1 гол і зробив 1 асист.

Бордо з 20 очками займає 1 місце у таблиці Ліги 2.

Чемпіонат Франції - Ліга 2

10 тур, 03 жовтня

Лаваль – Бордо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Маджа, 1:1 - 56 Маджіотті, 1:2 - 70 Еліс