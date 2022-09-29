Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла-Лізі

Вальверде зіграв у всіх матчах Реала чемпіонату у вересні

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Ла-Ліги.

Вальверде зіграв у всіх матчах Реала чемпіонату у вересні.

У домашній грі 5-го туру проти Мальорки (4:1) уругвайський півзахисник відзначився голом та отримав жовту картку. У мадридському дербі з Атлетіко (2:1) Федеріко записав до свого активу ще один забитий м'яч. Також Вальверде з'явився з лави запасних в 3-му турі проти Бетіса (2:1).