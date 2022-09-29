Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба Ла-Ліги.
Вальверде зіграв у всіх матчах Реала чемпіонату у вересні.
У домашній грі 5-го туру проти Мальорки (4:1) уругвайський півзахисник відзначився голом та отримав жовту картку. У мадридському дербі з Атлетіко (2:1) Федеріко записав до свого активу ще один забитий м'яч. Також Вальверде з'явився з лави запасних в 3-му турі проти Бетіса (2:1).
3⃣ victorias, 2⃣ goles... ¡𝙑𝙊𝙇𝙊́! 🦅— LaLiga (@LaLiga) September 29, 2022
🤍🇺🇾🏆 ¡El futbolista del @realmadrid @fedeevalverde es el '𝙅𝙪𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧 𝘿𝙚𝙡 𝙈𝙚𝙨' de Septiembre en #LaLigaSantander! #MVP #POTM