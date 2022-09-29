Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1428 2
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Вчора 21:58 444
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Вчора 20:55 418
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 18:11 1003
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Вчора 16:28 5333 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 15:55 16953
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Вчора 08:52 1349
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
28.09.2022 21:10 2033
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
28.09.2022 20:25 940
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
28.09.2022 18:31 877
Прямі трансляції

Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла-Лізі

Вчора 23:48 208 0
Вальверде зіграв у всіх матчах Реала чемпіонату у вересні
Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла-Лізі
#Вальверде, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Ла-Ліги.

Вальверде зіграв у всіх матчах Реала чемпіонату у вересні.

У домашній грі 5-го туру проти Мальорки (4:1) уругвайський півзахисник відзначився голом та отримав жовту картку. У мадридському дербі з Атлетіко (2:1) Федеріко записав до свого активу ще один забитий м'яч. Також Вальверде з'явився з лави запасних в 3-му турі проти Бетіса (2:1).

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16953
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 6644
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! 5333 1
Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи 3680
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 3533
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 2463
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19359
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17917 12
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10233
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37789
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6627
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21805