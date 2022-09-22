Півзахисник Челсі може змінити клуб влітку

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Нголо Канте може залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Французьким хавбеком цікавиться Ювентус. Однак Максиміліано Алегрі хотів бачити в команді Жоржіньо, який не був зацікавлений у переході до туринців.

Також ПСЖ стежить за перебігом переговорів Канте та Челсі про новий контракт.