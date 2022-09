Півзахисник Челсі Нголо Канте може залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Французьким хавбеком цікавиться Ювентус. Однак Максиміліано Алегрі хотів бачити в команді Жоржіньо, який не був зацікавлений у переході до туринців.

Також ПСЖ стежить за перебігом переговорів Канте та Челсі про новий контракт.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.