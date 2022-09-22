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Ювентус та ПСЖ можуть поборотися за Канте

Сьогодні 16:46 121 0
Півзахисник Челсі може змінити клуб влітку
Ювентус та ПСЖ можуть поборотися за Канте
#Канте, #ПСЖ, #Челсі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Нголо Канте може залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Французьким хавбеком цікавиться Ювентус. Однак Максиміліано Алегрі хотів бачити в команді Жоржіньо, який не був зацікавлений у переході до туринців.

Також ПСЖ стежить за перебігом переговорів Канте та Челсі про новий контракт.

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