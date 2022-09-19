Нафтовик переміг Локомотив, Зірка поступилася Мотору: результати матчів 2 туру аматорського чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру чемпіонату України серед аматорських команд.
Участь у змаганнях беруть 14 команд, які поділено на дві групи за територіальним принципом.
Чемпіонат України серед аматорів
2 тур
Група 1
17 вересня
Агрон - Факел 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Процик, 2:0 - 73 Процик
18 вересня
Варатик - Колос 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Коляда, 0:2 - 51 Кошка, 0:3 - 68 Новарєв, 0:4 - 84 Попадюк
ФК Куликів - ЛСТМ 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Горнік, 1:1 - 90 Мацієвський
Група 2
17 вересня
Зірка - Мотор 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 37 Загоруйко
18 вересня
Олімпія - Штурм 0:0
Локомотив - Нафтовик 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Васильченко, 1:1 - 49 Покосенко (авт), 1:2 - 52 Васильченко
Матч Дружба - Атлет відбудеться 21 вересня.