Нафтовик переміг Локомотив, Зірка поступилася Мотору: результати матчів 2 туру аматорського чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру чемпіонату України серед аматорських команд.

Участь у змаганнях беруть 14 команд, які поділено на дві групи за територіальним принципом.

Чемпіонат України серед аматорів

2 тур

Група 1

17 вересня

Агрон - Факел 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Процик, 2:0 - 73 Процик

18 вересня

Варатик - Колос 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Коляда, 0:2 - 51 Кошка, 0:3 - 68 Новарєв, 0:4 - 84 Попадюк

ФК Куликів - ЛСТМ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Горнік, 1:1 - 90 Мацієвський

Група 2

17 вересня

Зірка - Мотор 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Загоруйко

18 вересня

Олімпія - Штурм 0:0

Локомотив - Нафтовик 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Васильченко, 1:1 - 49 Покосенко (авт), 1:2 - 52 Васильченко

Матч Дружба - Атлет відбудеться 21 вересня.