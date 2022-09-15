Шериф з Ковалем поступився Манчестер Юнайтед, Мідтьюлланн знищив Лаціо. Результати 2 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2 туру групового етапу Європи.
Український голкіпер Шерифа Максим Коваль відіграв повний матч проти Манчестер Юнайтед.
Карабах - Нант 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Овусу, 2:0 - 65 Зубір, 3:0 - 72 Янкович
Мідтьюлланн - Лаціо 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Паулінью, 2:0 - 30 Каба, 3:0 - 52 Евандер (пен), 3:1 - 57 Милинкович-Савич, 4:1 - 67 Ісаксен, 5:1 - 72 Святченко
Монако - Ференцварош 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Вечей
.Олімпіакос - Фрайбург 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Хофлер, 0:2 - 25 Грегорич, 0:3 - 53 Грегорич
Реал Сосьєдад - Омонія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Гевара, 1:1 - 72 Бруну, 2:1 - 80 Серлот
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Гамшик, 2:0 - 68 Трезеге, 2:1 - 89 Ніколич
Феєнорд - Штурм 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 9 Джаханбахш, 2:0 - 31 Ганцко, 3:0 - 34 Данілу, 4:0 - 41 Джаханбахш, 5:0 - 66 Хіменес, 6:0 - 78 Ідріссі
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 17 Санчо, 0:2 - 39 Роналду (пен)