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Шериф з Ковалем поступився Манчестер Юнайтед, Мідтьюлланн знищив Лаціо. Результати 2 туру Ліги Європи

Сьогодні 21:50 211 0
Результати 2 туру Ліги Європи
Шериф з Ковалем поступився Манчестер Юнайтед, Мідтьюлланн знищив Лаціо. Результати 2 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру групового етапу Європи.

Український голкіпер Шерифа Максим Коваль відіграв повний матч проти Манчестер Юнайтед.

Ліга Європи 2022/23
2 тур, 15 вересня

Карабах - Нант 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Овусу, 2:0 - 65 Зубір, 3:0 - 72 Янкович

Мідтьюлланн - Лаціо 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Паулінью, 2:0 - 30 Каба, 3:0 - 52 Евандер (пен), 3:1 - 57 Милинкович-Савич, 4:1 - 67 Ісаксен, 5:1 - 72 Святченко

Монако - Ференцварош 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Вечей

.Олімпіакос - Фрайбург 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Хофлер, 0:2 - 25 Грегорич, 0:3 - 53 Грегорич

Реал Сосьєдад - Омонія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Гевара, 1:1 - 72 Бруну, 2:1 - 80 Серлот

Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Гамшик, 2:0 - 68 Трезеге, 2:1 - 89 Ніколич

Феєнорд - Штурм 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Джаханбахш, 2:0 - 31 Ганцко, 3:0 - 34 Данілу, 4:0 - 41 Джаханбахш, 5:0 - 66 Хіменес, 6:0 - 78 Ідріссі

Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Санчо, 0:2 - 39 Роналду (пен)

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