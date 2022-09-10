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Легенда Шахтаря став тренером російського клубу

Сьогодні 10:11 1409 0
Черговий українець спокусився на криваві гроші.
Легенда Шахтаря став тренером російського клубу
#Зубов, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря Геннадій Зубов увійшов до тренерського штабу Звєзди із Санкт-Петербурга.

44-річний фахівець працюватиме у клубі третього за силою дивізіону зі ще одним екскоучем "гірників" Анатолієм Скирчуком.

Хто ще в моєму штабі? Помічник – Скирчук Анатолій Юрійович. Тренер з величезним стажем, який знає тонкощі роботи як з молодими, так і з досвідченими футболістами. Зубов Геннадій Олександрович – тренер нападників", – сказав у коментарі Championat наставник Звєзди Дмитро Комбаров.

Нагадаємо, Зубов розпочав кар'єру в алчевській Сталі у 1993 році. З 1994 по 2004 перебував у структурі Шахтаря, за який провів понад 300 матчів. Встиг пограти за Маріуполь, донецький Металург та Зорю. Також 29 разів одягав футболку збірної України (3 голи).

Раніше ексгравець Шахтаря та Металіста повернувся у російський клуб.

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