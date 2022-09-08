Ексгравець Шахтаря та Металіста повернувся у російський клуб

Колишній гравець Шахтаря, Маріуполя, Ворскли, Дніпра та Металіста Денис Кулаков повернувся до держави-терориста.

36-річного українця, який має у своєму активі 2 матчі за національну збірну, було внесено до заявки Уралу на новий сезон чемпіонату росії.

Актуально: Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках

Зазначимо, що Кулаков є уродженцем міста Ізюм у Харківський області. Саме там майбутній запроданець розпочинав свій футбольний шлях.

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення Ізюм щодня страждав від російських обстрілів та зазнав серйозних руйнувань. З початку квітня місто перебуває під окупацією держави-терориста.

Нагадаємо, на початку березня Кулаков призупинив контракт з Уралом.