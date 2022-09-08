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Ексгравець Шахтаря та Металіста повернувся у російський клуб

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Ексгравець Шахтаря та Металіста повернувся у російський клуб
Ексгравець Шахтаря та Металіста повернувся у російський клуб
#Кулаков, #Футбольні трансфери, #Урал

Джерело - football.ua.

Колишній гравець Шахтаря, Маріуполя, Ворскли, Дніпра та Металіста Денис Кулаков повернувся до держави-терориста.

36-річного українця, який має у своєму активі 2 матчі за національну збірну, було внесено до заявки Уралу на новий сезон чемпіонату росії.

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Зазначимо, що Кулаков є уродженцем міста Ізюм у Харківський області. Саме там майбутній запроданець розпочинав свій футбольний шлях.

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення Ізюм щодня страждав від російських обстрілів та зазнав серйозних руйнувань. З початку квітня місто перебуває під окупацією держави-терориста.

Нагадаємо, на початку березня Кулаков призупинив контракт з Уралом.

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