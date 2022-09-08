На долю Тухеля в Челсі вплинуло рішення не підписувати Роналду

Стосунки керівництва з тренером погіршилися

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Челсі Томас Тухель не хотів трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Новий власник лондонського клубу Тодд Боелі хотів оформити цей перехід, але Тухель сказав, що прихід португальця "знищить командний дух у роздягальні".

Після цього їхні стосунки погіршилися.