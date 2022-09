На долю Тухеля в Челсі вплинуло рішення не підписувати Роналду

Колишній головний тренер Челсі Томас Тухель не хотів трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Новий власник лондонського клубу Тодд Боелі хотів оформити цей перехід, але Тухель сказав, що прихід португальця "знищить командний дух у роздягальні".

Після цього їхні стосунки погіршилися.

TRUE✅ the fact that Thomas Tuchel resisted buying @Cristiano Ronaldo was one reason for the bad relationship with Todd Boehly. Boehly wanted Ronaldo. Tuchel said: „He will distroy the Spirit in my dressing room“ @BILD_Sport