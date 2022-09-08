Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 1863
Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 08:44 268
Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:11 441
Україна поступилась Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022
Вчора 23:59 1581
Наполі розгромив Ліверпуль, Баварія обіграла Інтер. Результати 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 740
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:32 7744
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 22:11 10196 1
Проценко - четвертий у фіналі Діамантової ліги-2022
Вчора 20:37 359
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу
Вчора 19:53 619
War story: Путін цілиться в український спорт
Вчора 16:14 3003
Прямі трансляції

На долю Тухеля в Челсі вплинуло рішення не підписувати Роналду

Сьогодні 09:27 368 0
Стосунки керівництва з тренером погіршилися
На долю Тухеля в Челсі вплинуло рішення не підписувати Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Челсі Томас Тухель не хотів трансферу форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Новий власник лондонського клубу Тодд Боелі хотів оформити цей перехід, але Тухель сказав, що прихід португальця "знищить командний дух у роздягальні".

Після цього їхні стосунки погіршилися.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3124
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 3003
Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи 2932
Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії 2246
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 10196 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7744
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14432 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30461
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1365
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6130 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25190
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 45782