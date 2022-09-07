Степаненко: Маємо відмінну нагоду вийти з групи

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Донецький Шахтар має можливість вийти з групи Ліги чемпіонів.
Про це заявив капітан команди Тарас Степаненко.
"Коли ми потрапили до Ліги чемпіонів, я був спокійний за свою команду. Вважаю, ми маємо відмінну нагоду вийти з групи. Не знаю, фінішуємо ми на другому, третьому або четвертому місці. Ми маємо гарну нагоду продовжити грати у єврокубках у лютому чи березні наступного року".
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"Точно не знаю, але ми побачимо це в майбутньому. Розумієте, молоді футболісти можуть один матч провести на топрівні, а в другому провалитися. Спробуємо продемонструвати все найкраще, на що здатні, - сказав Степаненко.
Нагадаємо, Шахтар з дублем Шведа розгромив Лейпциг.