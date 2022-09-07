Степаненко: Маємо відмінну нагоду вийти з групи

Донецький Шахтар має можливість вийти з групи Ліги чемпіонів.

Про це заявив капітан команди Тарас Степаненко.

"Коли ми потрапили до Ліги чемпіонів, я був спокійний за свою команду. Вважаю, ми маємо відмінну нагоду вийти з групи. Не знаю, фінішуємо ми на другому, третьому або четвертому місці. Ми маємо гарну нагоду продовжити грати у єврокубках у лютому чи березні наступного року".