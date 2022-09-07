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Лінекер: Дивовижний виступ Шахтаря

Сьогодні 11:58 732 0
Колишній форвард збірної Англії відзначив гру "гірників"
Лінекер: Дивовижний виступ Шахтаря
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар, #Гарі Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар показав дивовижну гру в матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига (1:4).

Про це заявив колишній форвард збірної Англії Гар Лінекер.

  Актуально: РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів

"Дивовижний виступ Шахтаря, який забив 4 голи Лейпцигу", - написав Лінекер

Нагадаємо, Швед - найкращий гравець матчу РБ Лейпциг - Шахтар.

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