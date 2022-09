Лінекер: Дивовижний виступ Шахтаря

Донецький Шахтар показав дивовижну гру в матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига (1:4).

Про це заявив колишній форвард збірної Англії Гар Лінекер.

Astonishing performance from @FCShakhtar_eng banging in 4 goals at @RBLeipzig_EN.