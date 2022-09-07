Лінекер: Дивовижний виступ Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар показав дивовижну гру в матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига (1:4).
Про це заявив колишній форвард збірної Англії Гар Лінекер.
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"Дивовижний виступ Шахтаря, який забив 4 голи Лейпцигу", - написав Лінекер
Astonishing performance from @FCShakhtar_eng banging in 4 goals at @RBLeipzig_EN.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) September 6, 2022
Нагадаємо, Швед - найкращий гравець матчу РБ Лейпциг - Шахтар.