Гвардіола: Чорт, я не знаю, чи виграє Манчестер Сіті ЛЧ

Манчестер Сіті матиме можливість виграти Лігу чемпіонів УЄФА.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу 1 туру з Севільєю.

Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe."