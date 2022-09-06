Гвардіола: Чорт, я не знаю, чи виграє Манчестер Сіті ЛЧ

Манчестер Сіті матиме можливість виграти Лігу чемпіонів УЄФА.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу 1 туру з Севільєю.

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"Чи виграємо ми Лігу чемпіонів? Чорт, я не знаю. Спорт завжди дає вам ще одну можливість. Хотів би мати таку історію, як Севілья в Лізі Європи", - сказав Гвардіола.