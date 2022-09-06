Гвардіола: Чорт, я не знаю, чи виграє Манчестер Сіті ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті матиме можливість виграти Лігу чемпіонів УЄФА.
Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу 1 туру з Севільєю.
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"Чи виграємо ми Лігу чемпіонів? Чорт, я не знаю. Спорт завжди дає вам ще одну можливість. Хотів би мати таку історію, як Севілья в Лізі Європи", - сказав Гвардіола.
Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe."— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) September 5, 2022