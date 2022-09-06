Головне
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету
Вчора 23:52 1899
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 1882
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 904
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:49 5312
Шахтар прийме РБ Лейпциг, ПСЖ зіграє з Ювентусом: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:33 317
Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А
Вчора 23:42 569
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 21:02 26347 1
Україна розгромила Нідерланди і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022
Вчора 19:47 3105
Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію
Вчора 19:42 9597 1
Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента
Вчора 18:45 565
Прямі трансляції

Гвардіола: Чорт, я не знаю, чи виграє Манчестер Сіті ЛЧ

Сьогодні 09:01 276 0
"Містяни" зустрінуться із Севілью в 1 турі ЛЧ
Гвардіола: Чорт, я не знаю, чи виграє Манчестер Сіті ЛЧ
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті матиме можливість виграти Лігу чемпіонів УЄФА.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні матчу 1 туру з Севільєю.

  Актуально: Розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів

"Чи виграємо ми Лігу чемпіонів? Чорт, я не знаю. Спорт завжди дає вам ще одну можливість. Хотів би мати таку історію, як Севілья в Лізі Європи", - сказав Гвардіола.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 5312
Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію 9597 1
Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком 5349 1
Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ 8542
Луїс Суарес забив гол за неймовірною траєкторією в уругвайському Суперкласико - ВІДЕО Луїс Суарес забив гол за неймовірною траєкторією в уругвайському Суперкласико - ВІДЕО 5068
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 26347 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 120550
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6282
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1646
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5227
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9220
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25589