Барселона завершує трансфер оборонця Челсі

Маркос Алонсо може змінити клуб

Фулбек Челсі Маркос Алонсо переходить у Барселону.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Сьогодні футболіст прилетить до Барселони з Лондона для завершення переходу до каталонського клубу. Задля підписання контракту із "синьо-гранатовими" гравець пішов на фінансові поступки.

Еонтракт іспанця з Барселоною буде розрахований на три роки за схемою 2+1.

Минулого сезону на рахунку 31-річного фулбека 4 голи та 4 асисти у 28 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Челсі веде переговори з Лейпцигом щодо трансферу Гвардіола.