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Барселона завершує трансфер оборонця Челсі

Сьогодні 17:41 261 0
Маркос Алонсо може змінити клуб
Барселона завершує трансфер оборонця Челсі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Маркос Алонсо

Джерело - isport.ua.

Фулбек Челсі Маркос Алонсо переходить у Барселону.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Сьогодні футболіст прилетить до Барселони з Лондона для завершення переходу до каталонського клубу. Задля підписання контракту із "синьо-гранатовими" гравець пішов на фінансові поступки.

Еонтракт іспанця з Барселоною буде розрахований на три роки за схемою 2+1.

Минулого сезону на рахунку 31-річного фулбека 4 голи та 4 асисти у 28 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Челсі веде переговори з Лейпцигом щодо трансферу Гвардіола.

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