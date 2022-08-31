Барселона завершує трансфер оборонця Челсі

Джерело - isport.ua.
Фулбек Челсі Маркос Алонсо переходить у Барселону.
Про це повідомляє видання Diario Sport.
Сьогодні футболіст прилетить до Барселони з Лондона для завершення переходу до каталонського клубу. Задля підписання контракту із "синьо-гранатовими" гравець пішов на фінансові поступки.
Еонтракт іспанця з Барселоною буде розрахований на три роки за схемою 2+1.
Минулого сезону на рахунку 31-річного фулбека 4 голи та 4 асисти у 28 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Челсі веде переговори з Лейпцигом щодо трансферу Гвардіола.