Челсі веде переговори з Лейпцигом щодо трансферу Гвардіола

Челсі веде переговори з РБ Лейпцигом щодо трансферу центрального захисника Йошко Гвардіола.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу може скласти 90 млн євро. Хорват залишиться у німецькому клубі ще на один сезон.

Переговори з боку клубів тривають.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. 🚨🔵 #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side. pic.twitter.com/3HKoSIjcyN