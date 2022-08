Шахтар просить 50 мільйонів євро за трансфер вінгера команди Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Гірники" відхилили 2 пропозиції від Арсенала та Брентфорда за останні 48 годин.

Зазначається, що український клуб не хоче продавати футболіста, проте його агенти працюють над переходом.

