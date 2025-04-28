Повторили рекорд європейських ліг: Йовічевич привів Лудогорець до чемпіонства в Болгарії

Болгарський Лудогорець, який очолює екснаставник Карпат, Дніпра-1 та Шахтаря Ігор Йовичевич, вдома переміг Черно Море (2:0), чим забезпечив собі чемпіонський титул за 5 турів до фінішу.

Як повідомляє портал Sweeper, болгарський клуб повторив європейський рекорд за чемпіонськими титулами поспіль.

Лудогорець стає чемпіоном країни 14 років поспіль. Раніше подібна серія вдавалася лише латвійському Сконто (1991-2004) та представнику Гібралтару Лінкольн Ред Імпс (2003-2016).

🇧🇬💥 14 LEAGUE TITLES IN A ROW FOR LUDOGORETS!



Ludogorets, who have only ever finished first in the Bulgarian top flight, have won a European record-equalling 14th consecutive domestic title!



They are now level with Skonto Riga (1991-2004) 🇱🇻 & Lincoln Red Imps (2003-2016) 🇬🇮 pic.twitter.com/hR1TleZQcy — The Sweeper (@SweeperPod) April 27, 2025

За інформацією від Topsport.bg, світовий рекорд належить команді Тафея, яка 15 разів поспіль ставала чемпіоном Вануату.

Лудогорець був заснований у 2001 році (згодом повернув собі історію клубу, заснованого ще в 1945 році). З початку 10-х років команда стала справжнім грандом місцевого футболу. Клуб також тричі вигравав Кубок Болгарії та вісім разів перемагав у Суперкубку.

Йовичевич очолив "орлів" у вересні минулого року. Разом із ним прийшли його помічники – українці Юрій Беньо та Андрій Ханас.