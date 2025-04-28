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100 тисяч фунтів бонусу: Трамп підкорив унікальне досягнення за один сезон

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 10:17
100 тисяч фунтів бонусу: Трамп підкорив унікальне досягнення за один сезон
Джадд Трамп
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Англійський снукерист Джадд Трамп оформив соте сенчурі (серія 100+ очок за один підхід) під час одного сезону. За це йому буде бонус у 100 тисяч фунтів від World Snooker Tour.

Про це повідомила пресслужба WST.

Сталося це під час матчу проти Шона Мерфі у другому колі чемпіонату світу зі снукеру.

35-річний гравець робить 100 сенчурі за сезон вдруге за кар'єру. Вперше англієць підкорив це досягнення в сезоні-2019/20. На професійному рівні він дебютував у 2005 році.

Зазначимо, що лише йому і Нілу Робертсону вдалося досягти такого успіху. Австралієць зробив подібне в сезоні-2013/14.

За сезон-2024/25 Джадд заробив майже 1,4 млн фунтів. Переможець World Snooker Championship-2025, де він є одним із головних фаворитів, отримає 500 тисяч фунтів. 

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу оцінив шанси Ронні О'Саллівана стати чемпіоном світу

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