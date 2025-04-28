100 тисяч фунтів бонусу: Трамп підкорив унікальне досягнення за один сезон

Англійський снукерист Джадд Трамп оформив соте сенчурі (серія 100+ очок за один підхід) під час одного сезону. За це йому буде бонус у 100 тисяч фунтів від World Snooker Tour.

Про це повідомила пресслужба WST.

Сталося це під час матчу проти Шона Мерфі у другому колі чемпіонату світу зі снукеру.

35-річний гравець робить 100 сенчурі за сезон вдруге за кар'єру. Вперше англієць підкорив це досягнення в сезоні-2019/20. На професійному рівні він дебютував у 2005 році.

A CENTURY OF CENTURIES! 💯🔥@JuddTrump racks up his 100th century of the 2024/25 season, winning the £100,000 bonus — it's only the third time a player has hit the milestone in a single season.



Class, Judd 👏#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/6wwJNRQ9Lh — WST (@WeAreWST) April 27, 2025

Зазначимо, що лише йому і Нілу Робертсону вдалося досягти такого успіху. Австралієць зробив подібне в сезоні-2013/14.

За сезон-2024/25 Джадд заробив майже 1,4 млн фунтів. Переможець World Snooker Championship-2025, де він є одним із головних фаворитів, отримає 500 тисяч фунтів.

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу оцінив шанси Ронні О'Саллівана стати чемпіоном світу.