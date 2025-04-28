Бондаренко: Сезон невдалий – тепер Шахтар сподіватиметься, що Олександрія втрачатиме очки

Хавбек Шахтаря Артем Бондаренко поділився своїми емоціями після матчу, в якому його команда втратила перемогу над Динамо.

Свої думки 24-річний українець висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Вчора, 27 квітня, "гірники" були близькими, щоб завдати киянам першої поразки в нинішньому сезоні УПЛ. Проте Владислав Кабаєв у доданий час вирвав для своєї команди нічийний результат, через що Шахтар майже втратив шанси на чемпіонство.

"Було два різних тайми. В першому ми були краще, в другому – вони. Якщо казати відверто, то 2:2 – закономірний результат. Забили два голи, все вдавалося, в другому психологічно... Це наша проблема, це вже не перший раз в цьому сезоні. Якщо підсумувати сезон, то дуже схожі ситуації повторюються, і ця гра описує весь наш сезон. Було багато матчів, де ми пропустили в кінці: Рух, ПСВ, Верес, перший матч з Динамо. Таких матчів можна нарахувати дуже багато. Не хочеться шукати відмазки, що до цього зіграли 120 хвилин, але це психологічний момент. Думали, втримаємо результат – не втримали. От такий результат і вийшов", – сказав Бондаренко.

За словами Аретма, тепер донецька команда буде сподіватися на те, що Олександрія почне втрачати очки, щоб "помаранчево-чорні " обійшли її в гонці за друге місце.

"Як охарактеризувати сезон? Невдалий. Ми на третьому місці, боремося за друге місце, тому не знаю, як описати. Олександрія також показує хороший результат, хорошу гру. Тому нам залишається тільки грати, пробувати вигравати і вірити. Не в диво, але що Олександрія буде втрачати очки".

У нинішньому сезоні Артем Бондаренко провів 36 матчів, у яких відзначився 9 голами та 6 результативними передачами.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічию своєї команди, натякнувши на важливість Кубку України.