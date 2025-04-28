Коли тренер не довіряє: Лейкерс повторили майже 30-річне досягнення

Лос-Анджелес Лейкерс стали першою командою з сезону-1997/98, яка використовувала одну й ту саму п'ятірку гравців протягом усіє другої половини матчу.

Про це повідомляє SportsCenter.

Це відбулося під час четвертого матчу серії проти Міннесоти (113:116). Головний тренер "озерників" Джей Джей Редік вирішив провести останні дві чверті поєдинку однією п'ятіркою.

У другій половині матчу на паркет виходили тільки ЛеБрон Джеймс, Лука Дончич, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз. Варто зазначити, що ЛеБрон та Дончич майже не відпочивали, відігравши по 46 хвилин.

The Lakers used the same five players for the ENTIRE second half vs. Minnesota.



They are the first team to use the same five for an entire half in a playoff game since 1997-98 😳 pic.twitter.com/eNbtp6MkQc — SportsCenter (@SportsCenter) April 28, 2025

П'ятий матч серії між Лейкерс та Міннесотою відбудеться у Лос-Анджелес в ніч на четвер, 1 травмя. Старт гри запланований на 05:00 за київським часом.

Раніше стало відомо про важку травму Деміана Лілларда, через яку він навряд чи допоможе Мілуокі в постсезоні.

Нагадаємо, що судді матчу Детройта та Нью-Йорка визнали свою результативну помилку.