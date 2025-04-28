Коли тренер не довіряє: Лейкерс повторили майже 30-річне досягнення
Лос-Анджелес Лейкерс стали першою командою з сезону-1997/98, яка використовувала одну й ту саму п'ятірку гравців протягом усіє другої половини матчу.
Про це повідомляє SportsCenter.
Це відбулося під час четвертого матчу серії проти Міннесоти (113:116). Головний тренер "озерників" Джей Джей Редік вирішив провести останні дві чверті поєдинку однією п'ятіркою.
У другій половині матчу на паркет виходили тільки ЛеБрон Джеймс, Лука Дончич, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз. Варто зазначити, що ЛеБрон та Дончич майже не відпочивали, відігравши по 46 хвилин.
П'ятий матч серії між Лейкерс та Міннесотою відбудеться у Лос-Анджелес в ніч на четвер, 1 травмя. Старт гри запланований на 05:00 за київським часом.
Раніше стало відомо про важку травму Деміана Лілларда, через яку він навряд чи допоможе Мілуокі в постсезоні.
Нагадаємо, що судді матчу Детройта та Нью-Йорка визнали свою результативну помилку.