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Коли тренер не довіряє: Лейкерс повторили майже 30-річне досягнення

Олексій Погорелов — 28 квітня 2025, 10:55
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс стали першою командою з сезону-1997/98, яка використовувала одну й ту саму п'ятірку гравців протягом усіє другої половини матчу.

Про це повідомляє SportsCenter.

Це відбулося під час четвертого матчу серії проти Міннесоти (113:116). Головний тренер "озерників" Джей Джей Редік вирішив провести останні дві чверті поєдинку однією п'ятіркою.

У другій половині матчу на паркет виходили тільки ЛеБрон Джеймс, Лука Дончич, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз. Варто зазначити, що ЛеБрон та Дончич майже не відпочивали, відігравши по 46 хвилин.

П'ятий матч серії між Лейкерс та Міннесотою відбудеться у Лос-Анджелес в ніч на четвер, 1 травмя. Старт гри запланований на 05:00 за київським часом.

Раніше стало відомо про важку травму Деміана Лілларда, через яку він навряд чи допоможе Мілуокі в постсезоні.

Нагадаємо, що судді матчу Детройта та Нью-Йорка визнали свою результативну помилку.

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