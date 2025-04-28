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Анчелотті зустрінеться з Пересом, щоб домовитися про відхід з Реала

Олексій Погорелов — 28 квітня 2025, 10:33
Анчелотті зустрінеться з Пересом, щоб домовитися про відхід з Реала
Карло Анчелотті
Getty Images

Найближчими днями відбудеться зустріч головного тренера Реала Карло Анчелотті з президентом клубу Флорентіно Пересом, під час якої буде обговорюватися розставання сторін.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 27 квітня, з'явилася інформація, що до Іспанії прилетів представник Федерацї футболу Бразилії Дієго Фернандес. Він має домовитися з 65-річним італійцем про співпрацю з "селесао".

Очікується, що Анчелотті погодиться очолити "пентакампеонів". І для цього він зустрінеться з Пересом, щоб домовитися про свій відхід з Реала після останнього матчу сезону проти Реал Сосьєдад.

Якщо Анчелотті піде з Реала, роль тимчасового тренера під час клубного чемпіонату світу може виконати один з трьох кандидатів: директора клубу Сантьяго Соларі, тренер Кастильї Рауль Гонсалес або тренер Реала U-19 Альваро Арбелоа.

На даний момент "бланкос" посідають друге місце таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на чотири очки за п'ять турів до фінішу.

Нагадаємо, що в ніч на вчора, 27 квітня, Реал зазнав поразки від Барселони у фіналі Кубку Іспанії.

Пізніше стало відомо, що одразу три гравці мадридського клубу отримали червоні картки за підсумками поєдинку.

Збірна Бразилії Реал Мадрид Флорентіно Перес Карло Анчелотті

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