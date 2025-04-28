Колишній тренер збірної України очолив команду Польщі

Словенський фахівець Урош Велепець очолив збірну Польщі з біатлону.

Про це повідомила пресслужба Федерації біатлону Польщі.

Деталі контракту не розголошуються. 57-річний тренер приступить до роботи 1 травня.

За свою кар'єру словенець тренував чемпіона світу Якова Фака, олімпійську медалістку Тею Грегорін, а також був головним тренером збірних України (2018-2022) та Німеччини (2023-2025).

"Після від’їзду з Німеччини у мене було багато пропозицій. Я був здивований. Я думав, що візьму рік перерви. Але пропозиції були спокусливі.

Вдалося познайомитися з біатлоністами. Я бачу потенціал. Це буде непросто, це тривалий процес, але ми хочемо вийти з тіні і показати, що Польща також може боротися", – сказав Урош.