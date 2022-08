Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик близький до переходу в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сума трансферу може скласти 30 млн євро.

Гравець уже погодив умови контракт з "канонірами". Угода буде розрахована до 2027 року.

Mykhaylo #Mudryk is getting closer to #Arsenal from #Shakhtar for €30M. Agreed personal terms for a contract until 2027. #transfers