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Челсі узгодив трансфер Фофани з Лестером

Вчора 22:49 155 0
Француз підписав контракт з лондонцями
Челсі узгодив трансфер Фофани з Лестером
#Лестер, #Челсі, #Веслі Фофана

Джерело - Чемпіон.

Челсі домовився з Лестером про трансфер захисника Веслі Фофану.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Француз також підписав контракт з лондонським клубом. Трансфер буде оголошений завтра, 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що угода буде розрахована на 6 років.

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