Джерело - Чемпіон.
Челсі домовився з Лестером про трансфер захисника Веслі Фофану.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Француз також підписав контракт з лондонським клубом. Трансфер буде оголошений завтра, 31 серпня.
Wesley Fofana has also signed the contract as new Chelsea player, all completed with Leicester — he will be unveiled by CFC on Wednesday. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Fofana can be considered Chelsea player now.
Раніше повідомлялося, що угода буде розрахована на 6 років.