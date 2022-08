Челсі домовився з Лестером про трансфер захисника Веслі Фофану.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Француз також підписав контракт з лондонським клубом. Трансфер буде оголошений завтра, 31 серпня.

Wesley Fofana has also signed the contract as new Chelsea player, all completed with Leicester — he will be unveiled by CFC on Wednesday. 🚨🔵 #CFC



Fofana can be considered Chelsea player now.