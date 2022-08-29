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Челсі та Манчестер Юнайтед відмовилися від трансферу Де Йонга

Сьогодні 14:20 209 0
МЮ майже вийшов із боротьби за футболіста
Челсі та Манчестер Юнайтед відмовилися від трансферу Де Йонга
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг, швидше за все, залишиться у клубі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манчестер Юнайтед майже вийшов із боротьби за футболіста, не намагаючись далі вести перемовини з приводу можливого трансферу гравця, теж саме стосується і Челсі.

Ліверпуль зосереджений на інтересі до інших гравців.

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