Челсі та Манчестер Юнайтед відмовилися від трансферу Де Йонга

МЮ майже вийшов із боротьби за футболіста

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг, швидше за все, залишиться у клубі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манчестер Юнайтед майже вийшов із боротьби за футболіста, не намагаючись далі вести перемовини з приводу можливого трансферу гравця, теж саме стосується і Челсі.

Ліверпуль зосереджений на інтересі до інших гравців.