Челсі та Манчестер Юнайтед відмовилися від трансферу Де Йонга

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг, швидше за все, залишиться у клубі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манчестер Юнайтед майже вийшов із боротьби за футболіста, не намагаючись далі вести перемовини з приводу можливого трансферу гравця, теж саме стосується і Челсі.

Ліверпуль зосереджений на інтересі до інших гравців.

Frenkie de Jong is expected to get his wish and stay at Barcelona. As previously reported, Manchester United have all but given up. No significant new offensive to sign him has taken place. Chelsea haven't made any further progress either. Liverpool looking elsewhere.