Манчестер Юнайтед близький до підписання півзахисника Реала Каземіро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сума трансферу може скласти 70 млн євро.

Якщо трансфер відбудеться, угода буде розрахована до 2026 року. Гравець отримуватиме 18 мільйонів євро на рік.

#Casemiro to #ManchesterUnited from #RealMadrid for €70M is at the final stage. #transfers https://t.co/sp8BhnTo7W