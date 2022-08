Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба каліфорнійського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією журналістів, контракт розрахований на два роки.

