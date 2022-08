Сімеоне хоче підписати в Атлетіко Роналду

Атлетіко зацікавлений у підписанні форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Гільєм Балаге.

Головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне хоче, щоб трансфер 37-річного португальця справив такий самий ефект, як і перехід Луїса Суареса у 2020 році з Барселони.

Футболісту також подобається такий варіант.

Атлетіко шукає можливості, щоб догодити Сімеоне та агенту гравця Жорже Мендешу, який має хороші стосунки з тими, хто приймає рішення в клубі.

Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn