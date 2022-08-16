Сімеоне хоче підписати в Атлетіко Роналду

Португалець не проти перейти в мадридський клуб

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко зацікавлений у підписанні форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст Гільєм Балаге.

Головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне хоче, щоб трансфер 37-річного португальця справив такий самий ефект, як і перехід Луїса Суареса у 2020 році з Барселони.

Футболісту також подобається такий варіант.

Атлетіко шукає можливості, щоб догодити Сімеоне та агенту гравця Жорже Мендешу, який має хороші стосунки з тими, хто приймає рішення в клубі.