Захисник Вулвергемптона Конор Коуді, близький до переходу в Евертона.

Про це повідомляє журналіст Пол Джойс.

Сторони наближаються до укладання угоди - оренда з правом викупу.

Футболіст вже домовився про особисті умови.

