Президент УЄФА Александр Чеферін з першого дня війни дуже допоміг вивезти іноземних футболістів донецького Шахтаря.

Про це заявив директор клубу з футболу Даріо Срна.

"Чеферін з першого дня війни дуже допоміг вивезти наших іноземних футболістів. А за три дні я поїхав до Женеви, зустрівся з ним і просив, щоб ми не втратили футболістів. Він зі свого боку зробив усе, що міг. А далі…

Я не адвокат, але можу сказати, що ФІФА прийняла не компромісне правило. Цей закон не йде на користь нам, а йде на користь іншим, щоб вони отримали наших футболістів плюс-мінус безплатно. Це несправедливо та неправильно. Кожен клуб треба поважати, будь то Минай, Рух, Шахтар, Барса, Реал або Челсі. Ми сподіваємося, що до суду не дійде і буде знайдено якийсь компроміс.

Ми не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо. Українці не віддають просто так Росії свої території. І ми теж не можемо погодитись віддати всіх наших футболістів, за яких заплатили великі гроші, виховували їх, грали з ними Лігу чемпіонів. Це взагалі несправедливо, а у цій ситуації ще більше", - сказав Срна.