Головне
Гравець збірної України перейшов у Шахтар
Вчора 19:10 2095
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Сьогодні 15:25 262
Евертон Миколенка зіграє з Челсі: 6 серпня в АПЛ відбудеться 6 матчів
Сьогодні 14:25 153
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Сьогодні 13:58 181
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Сьогодні 13:48 309
Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса
Сьогодні 11:26 365
Артета: Адаптація Зінченка та Жезуса вражає
Сьогодні 09:40 633
Фельфнер виграв золоту медаль на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 08:08 374
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал
Сьогодні 01:04 2210
Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored
Сьогодні 00:33 977
Прямі трансляції

Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо

Сьогодні 15:25 262 0
Директор гірників розкритикував правило ФІФА
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
#Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Tribuna.com.

Президент УЄФА Александр Чеферін з першого дня війни дуже допоміг вивезти іноземних футболістів донецького Шахтаря.

Про це заявив директор клубу з футболу Даріо Срна.

"Чеферін з першого дня війни дуже допоміг вивезти наших іноземних футболістів. А за три дні я поїхав до Женеви, зустрівся з ним і просив, щоб ми не втратили футболістів. Він зі свого боку зробив усе, що міг. А далі…

Я не адвокат, але можу сказати, що ФІФА прийняла не компромісне правило. Цей закон не йде на користь нам, а йде на користь іншим, щоб вони отримали наших футболістів плюс-мінус безплатно. Це несправедливо та неправильно. Кожен клуб треба поважати, будь то Минай, Рух, Шахтар, Барса, Реал або Челсі. Ми сподіваємося, що до суду не дійде і буде знайдено якийсь компроміс.

Ми не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо. Українці не віддають просто так Росії свої території. І ми теж не можемо погодитись віддати всіх наших футболістів, за яких заплатили великі гроші, виховували їх, грали з ними Лігу чемпіонів. Це взагалі несправедливо, а у цій ситуації ще більше", - сказав Срна.

Раніше Срна заявив, що Ахметов не готовий сьогодні продавати Мудрика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 6854 2
Гравець збірної України перейшов у Шахтар Гравець збірної України перейшов у Шахтар 2095
Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1582
Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored 977
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео 4795 2
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал 2210
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22919
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11051 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 205015
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 41834
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18742
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8157