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Срна: Ахметов не готовий сьогодні продавати Мудрика

Сьогодні 16:29 292 0
Срна розповів, чи готовий клуб продати Михайла Мудрика.
Срна: Ахметов не готовий сьогодні продавати Мудрика
#Рінат Ахметов, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Дарійо Срна, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Шахтар не буде продавати вінгера Михайла Мудрика у літнє трансферне вікно.

Про це розповів директор з футболу гірників Дарійо Срна в інтерв'ю Tribuna.com 

"Були пропозиції, але президент не готовий продавати сьогодні Мудрика. Для мене Мудрик – найкращий футболіст Європи на цій позиції після Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. І це показує. Гол, який він забив Аяксу… Пошукайте на ютубі – не думаю, що за останні 20 років ви знайдете 5-6 таких голів.

Є люди, які хочуть скористатися ситуацією та війною та дешево забрати наших футболістів. Їхня проблема в тому, що вони не знають нашого президента. Сьогодні Мудрик не продається. Коли Мишко дійде до топу – тоді президент розглядатиме його продаж.

Скільки коштує Мудрик? У нього немає ціни. Як я сказав, після Мбаппе та Жуніора я не бачу третього футболіста, окрім Мудрика, на цій позиції у Європі. По-перше, він порядний хлопець. По-друге, професіонал. По-третє, він любить Шахтар. Так, він сказав, що хоче піти, але зараз на своєму місці і залишається в команді. У Мудрика божевільний потенціал.

Я йому сказав: "Міша, у тебе все попереду. Ти з Шахтарем можеш лише рости. І коли ми побачимо, що ти на піку і більше не ростеш, то за тобою стоятиме черга". Ціну робить ринок. Якби сьогоднішній Мудрик грав у "Аяксі", то за нього б просили 100 мільйонів.

Мудрик – це наш футболіст, наша гордість, наше майбутнє, наш лідер. Ми чекаємо на нього більшого. Але не потрібно чинити на нього великий тиск. Нехай він разом із командою отримує задоволення на футбольному полі, – сказав Срна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підняв ціну на Мудрика.

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