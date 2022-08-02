Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря дізналася ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.
У разі проходження румунської Університаті в 3-му кваліфікаційному раунді луганці зустрінуться з переможцем пари Лугано - Хапоель Беер-Шева.
Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.
✅ Europa Conference League play-off draw— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 2, 2022
🤔 Who's going through to the group stage?#UECL pic.twitter.com/RpNgFQkJBY
Матчі 3-го кваліфай раунду Зоря - Університатя відбудуться 3 і 9 серпня.
Раніше Динамо та Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у плей-оф кваліфікаціях Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.