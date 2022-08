Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Луганська Зоря дізналася ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.

У разі проходження румунської Університаті в 3-му кваліфікаційному раунді луганці зустрінуться з переможцем пари Лугано - Хапоель Беер-Шева.

Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.

✅ Europa Conference League play-off draw

🤔 Who's going through to the group stage?#UECL pic.twitter.com/RpNgFQkJBY