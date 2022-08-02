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Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

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Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
#Зоря, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря дізналася ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.

У разі проходження румунської Університаті в 3-му кваліфікаційному раунді луганці зустрінуться з переможцем пари Лугано - Хапоель Беер-Шева.

Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.

Матчі 3-го кваліфай раунду Зоря - Університатя відбудуться 3 і 9 серпня.

Раніше Динамо та Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у плей-оф кваліфікаціях Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

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