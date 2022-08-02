Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації ЛК

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря дізналася ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.

У разі проходження румунської Університаті в 3-му кваліфікаційному раунді луганці зустрінуться з переможцем пари Лугано - Хапоель Беер-Шева.

Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.

✅ Europa Conference League play-off draw

🤔 Who's going through to the group stage?#UECL pic.twitter.com/RpNgFQkJBY — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 2, 2022

Матчі 3-го кваліфай раунду Зоря - Університатя відбудуться 3 і 9 серпня.

Раніше Динамо та Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у плей-оф кваліфікаціях Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.