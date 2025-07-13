Швьонтек – про чемпіонство на Вімблдоні: Продовжую дивувати саму себе

Чемпіонка Вімблдону в жіночому одиночному розряді полька Іга Швьонтек поділилася емоціями від розгромної перемоги у фіналі змагань над американкою Амандою Анісімовою.

Слова тенісистки наводить портал Punto de Break.

"Ця перемога для мене дуже багато значить, особливо після сезону з безліччю злетів і падінь і великим зовнішнім тиском, який я по-справжньому виправдала тільки зараз, вигравши Вімблдон. Це відчувається, як щось нереальне. Мені здається, теніс продовжує мене дивувати і я продовжую дивувати саму себе", – зізналася Швьонтек.

Переможниця британського мейджору відповіла на критику власної гри протягом сезону.

"Річ у тім, що ми, публічні люди та професійні спортсмени, не можемо реагувати на все, що відбувається навколо. Ми повинні фокусуватися на собі. Іноді це простіше, іноді складніше. За останні місяці, особливо з огляду на те, як мене описували в медіа, і, на жаль, особливо в польських ЗМІ – це було вкрай неприємно. Я сподіваюся, що тепер вони просто залишать мене в спокої і дадуть мені можливість робити свою роботу. Тому що, як видно, ми з командою знаємо, що робимо. У мене найкращі люди поруч. Я вже багато чого довела. Я сподіваюся, мені дадуть свободу працювати так, як я вважаю за потрібне", – відверто заявила тенісистка.

Нагадаємо, що у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону вперше за 114 років було зафіксовано рахунок 6:0, 6:0.