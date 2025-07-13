Лаціо націлився на ексфорварда Шахтаря

Римський Лаціо проявляє інтерес до колишнього нападника донецького Шахтаря Кевіна Келсі, який зараз виступає в МЛС за Портленд Тімберз.

Про це повідомляє Il Messaggero.

За їхньою інформацією, Лаціо хоче підписати Келсі не влітку, а під час наступного січневого трансферного вікна.

Нагадаємо, з січня 2023 до квітня 2024 року Келсі виступав за донецький Шахтар. Навесні минулого року 20-річний венесуельський форвард перейшов у оренду в Цинциннаті, а після її завершення був проданий у Портленд за 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Келсі 6 голів і 1 асист у 20 матчах за Портленд у всіх турнірах. Його контракт діє до кінця календарного 2028 року з опцією продовження ще на один рік. На рахунку Келсі 2 голи в 5 матчах за молодіжну збірну Венесуели U-23.