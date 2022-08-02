Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо дізналося ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.
У разі проходження австрійського Штурму в 3-му кваліфікаційному раунді кияни зустрінуться з переможцем пари Бенфіка/Мідтьюланн.
Матчі раунду плей-оф відбудуться 16/17 та 23/24 серпня.
Play-off round draw set ✅— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2022
Who's going through to the group stage❓
🔜 Games: 16/17 & 23/24 August#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ZlWaFnghwa
Матчі 3-го кваліфай раунду Динамо - Штурм відбудуться 3 і 9 серпня. Перший поєдинок віцечемпіон України зіграє вдома. Наш сайт проведе текстову трансляцію.