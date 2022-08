Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо дізналося ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

У разі проходження австрійського Штурму в 3-му кваліфікаційному раунді кияни зустрінуться з переможцем пари Бенфіка/Мідтьюланн.

Матчі раунду плей-оф відбудуться 16/17 та 23/24 серпня.

