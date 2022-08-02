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Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

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Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо дізналося ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

У разі проходження австрійського Штурму в 3-му кваліфікаційному раунді кияни зустрінуться з переможцем пари Бенфіка/Мідтьюланн.

Матчі раунду плей-оф відбудуться 16/17 та 23/24 серпня.

Матчі 3-го кваліфай раунду Динамо - Штурм відбудуться 3 і 9 серпня. Перший поєдинок віцечемпіон України зіграє вдома. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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