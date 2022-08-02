Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 дізнався ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23.
Дніпряни зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан за путівку в груповий етап ЛЄ.
✅ Europa League play-off draw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 2, 2022
🤔 Who will make it to the group stage? #UEL pic.twitter.com/ignLWGCjBe
Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.
Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у вирішальному відбірковому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.