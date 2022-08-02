У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 дізнався ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23.

Дніпряни зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан за путівку в груповий етап ЛЄ.

✅ Europa League play-off draw

🤔 Who will make it to the group stage? #UEL pic.twitter.com/ignLWGCjBe — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 2, 2022

Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.

Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у вирішальному відбірковому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.