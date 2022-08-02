Головне
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:18 2194
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій
Сьогодні 15:39 107
Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 15:18 440
Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 14:11 664
Україна завершила Європейський юнацький олімпійський фестиваль на 7 місці у медальному заліку
Сьогодні 12:14 226
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:58 3665
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
Вчора 12:17 2181
Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року
Вчора 11:19 358
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Вчора 10:54 12052
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України
Вчора 10:48 22320
Прямі трансляції

Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 14:11 664 0
У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації ЛЄ
Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
#Ліга Європи, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 дізнався ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23.

Дніпряни зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан за путівку в груповий етап ЛЄ.

Перші поєдинки відбудуться 18 серпня, матчі-відповіді - 25 серпня.

Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у вирішальному відбірковому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Динамо визначились з трансфером Ковальця У Динамо визначились з трансфером Ковальця 1905
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 7709
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2194
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО "Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО 1254
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джидді! Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джидді! 1412
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 3665
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20845
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 50830 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13784
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8566 5
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12149
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13407