Дніпро-1 дізнався ім'я потенційного суперника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23.

Дніпряни зіграють з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан за путівку в груповий етап ЛЄ.

✅ Europa League play-off draw

🤔 Who will make it to the group stage? #UEL pic.twitter.com/ignLWGCjBe