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Агент Бурди: Динамо не залишило Микиту на вулиці

Сьогодні 09:25 452 0
Яковенко розповів про продовження контракту Бурди з Динамо
Агент Бурди: Динамо не залишило Микиту на вулиці
#Микита Бурда, #Динамо Київ, #Олександр Яковенко

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ продовжило контракт із центральним захисником Микитою Бурдою.

Про це повідомив його агент Олександр Яковенко.

"Зараз Динамо продовжило з ним контракт, за що хотів би виразити їм величезну повагу і вдячність, тому що, Микита дуже багато пропустив через травму. Однак Динамо тим не менше після такої перерви запропонувало йому контракт з хорошими умовами".

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"Вони не залишили його на вулиці, якщо так можна говорити. Якщо б Динамо навіть вчинило по іншому, У Микити в будь-якому випадку було б все нормально, і без команди він би не залишився", - сказав Яковенко.

Нагадаємо, у Динамо визначились з трансфером Ковальця.

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