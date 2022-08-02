Агент Бурди: Динамо не залишило Микиту на вулиці

Яковенко розповів про продовження контракту Бурди з Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ продовжило контракт із центральним захисником Микитою Бурдою.

Про це повідомив його агент Олександр Яковенко.

"Зараз Динамо продовжило з ним контракт, за що хотів би виразити їм величезну повагу і вдячність, тому що, Микита дуже багато пропустив через травму. Однак Динамо тим не менше після такої перерви запропонувало йому контракт з хорошими умовами".

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"Вони не залишили його на вулиці, якщо так можна говорити. Якщо б Динамо навіть вчинило по іншому, У Микити в будь-якому випадку було б все нормально, і без команди він би не залишився", - сказав Яковенко.

Нагадаємо, у Динамо визначились з трансфером Ковальця.