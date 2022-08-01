У Динамо визначились з трансфером Ковальця

Динамо не буде підписувати екслідера Олександрії Кирила Ковальця.

Про це розповів інсайдер Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАСТ.

"Останній тиждень з Динамо тренується Кирило Ковалець. Клубу не потрібно підсилення цієї позиції і Динамо не розглядає його підписання.

Це відбувається для того, щоб він відновив форму після травми, також, щоб набити йому ціну.

Олександрія дуже хотіла його залишити у своєму складі і пропонувала ледь не рекордну зарплатню у своєму клубі – 30 тисяч доларів та 150 тисяч підйомних. Чому не лишився? Ковалець хоче розвитку кар’єри. Йому 29 років, він хоче пограти або десь в Європі, або в якомусь топ-клубі", – сказав Бурбас.