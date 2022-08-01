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Металіст 1925 переграв ФСК Маріуполь у товариському матчі

Вчора 23:22 179 0
Металіст 1925 готується до нового сезону УПЛ
Металіст 1925 переграв ФСК Маріуполь у товариському матчі
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 переміг ФСК Маріуполь (колишній Яруд)  у товариському матчі.

Гра завершилась з рахунком 3:0 на користь харківського клубу.

Товариський матч
01 серпня

Металіст 1925 – ФСК Маріуполь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Дмитренко, 2:0 - 24 Гравець на перегляді, 3:0 - 89 Гравець на перегляді

Металіст 1925: Гравець на перегляді, Шершень, Безуглий, Потімков Ю., Гравець на перегляді (Гравець на перегляді 46), Емере, Гравець на перегляді, Коваленко І., Дмитренко (Гравець на перегляді 77), Гравець на перегляді, Гравець на перегляді (Коваль 68)

Запас: Сидоренко, Потімков І., Коваленко М., Жичиков, Ткачук, Курило, Мартинюк, Русин, Ременюк, Кравченко, Габелок, Коваль, Зубков

ФСК Маріуполь: Караващенко, Харжевський, Шушко, Марчук, Царюк, Доброхотов, Булгаков, Мочевінський, Биковський, Литюк, Гора

Виходили на заміну: Якубенко, Кравцов, Шостак, Скіба, Строчинський, Махиня, Прокопчук, Сафончик, Михайленко, Литовченко

Попередження: Шершень 12, Емере 20 - Литюк 17, Харжевський 44

Раніше Металіст 1925 переграв Ниву.

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