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Севілья може підписати Теллеса

Сьогодні 12:46 193 0
Іспанці хочуть, щоб МЮ платив части зарплати
Севілья може підписати Теллеса
#Манчестер Юнайтед, #Севілья, #Теллес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

29-річним гравцем цікавляться 2 або 3 клуби, до них входить Севілья.

Його перехід залежатиме від того, чи Манчестер Юнайтед продовжить виплачувати частину зарплати бразильця. Клуби обговорять це питання найближчим часом.

Нагадаємо, Севілья хоче підписати Луїса Альберто.

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