Захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

29-річним гравцем цікавляться 2 або 3 клуби, до них входить Севілья.

Його перехід залежатиме від того, чи Манчестер Юнайтед продовжить виплачувати частину зарплати бразильця. Клуби обговорять це питання найближчим часом.

