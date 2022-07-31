Севілья хоче підписати Луїса Альберто

Джерело - UA-футбол.
Севілья хоче оформити трансфер атакувального півзахисника Лаціо Луїса Альберто.
Про це повідомляє Fichajes.
Італійці планують отримати від іспанців 25 млн євро за перехід 29-річного хавбека. При цьому частина суми піде Ліверпулю, так як 30% на гравця належать "червоним".
В свою чергу, раніше в ЗМІ була інформація, що Севілья робила пропозицію римлянам по Луїсу в розмірі 20 млн.
Німецький сайт Transfermarkt оцінює Альберто у 28 млн євро. Контракт іспанського футболіста з орлами діє до 2025 року.
Раніше Арсенал із Зінченком розгромив Севілью та виграв Кубок Емірейтс.